Crise de E. coli do McDonald's revela por que contaminação de vegetais é "problema mais difícil" que a de carne bovina

Por Waylon Cunningham

(Reuters) - As medidas tomadas pelas principais redes de fast-food dos EUA para retirar temporariamente cebolas frescas de seus cardápios na última quinta-feira, após o vegetal ser apontado como a provável fonte de um surto de E. coli no McDonald's, revelaram o pesadelo recorrente dos restaurantes: para eles, é um problema maior manter produtos hortifrutigranjeiros livres de contaminação do que a carne bovina.

As cebolas são provavelmente culpadas pelo surto de E. coli no McDonald's em todo o Centro-Oeste e em alguns Estados do Oeste dos Estados Unidos, que deixou 49 pessoas doentes e matou uma, disse o Departamento de Agricultura dos EUA nesta quarta-feira. A empresa retirou o sanduíche Quarteirão de seu cardápio em um quinto de seus 14.000 restaurantes nos EUA.

Nos últimos anos, hambúrgueres de carne bovina dominaram registros de advogados especializados em doenças transmitidas por alimentos, antes de os órgãos reguladores de saúde federais dos EUA tomarem medidas contra a contaminação da carne bovina depois que um surto de E. coli ligado aos hambúrgueres do Jack in the Box hospitalizou mais de 170 pessoas em vários Estados e matou quatro. Como resultado, os surtos relacionados à carne bovina tornaram-se muito mais raros, dizem os especialistas.

"Os produtos hortifrutigranjeiros são um problema muito mais difícil", disse Mike Taylor, advogado que desempenhou papéis de liderança nos esforços de segurança da Agência de Alimentos e Medicamentos (FDA, na sigla em inglês) e do Departamento de Agricultura, e hoje faz parte da diretoria de uma organização sem fins lucrativos chamada STOP Foodborne Illness.

Os especialistas dizem que a maior diferença é que a carne bovina é cozida, enquanto produtos frescos, por definição, não são. O cozimento adequado é uma "bala de prata" contra a contaminação, disse Donald Schaffner, especialista em ciência e segurança alimentar da Universidade Rutgers.

Produtos industriais em larga escala são lavados, higienizados e testados em um grau semelhante ao da carne bovina, mas os testes não conseguem detectar níveis suficientemente baixos de contaminação, dizem os especialistas.

As plantações geralmente são cultivadas ao ar livre, onde fezes de animais selvagens ou de animais agrícolas próximos podem se infiltrar na água de irrigação ou na água de enchentes. O E. coli é um patógeno normal nas vísceras dos animais. Os bovinos o têm mais do que outros, mas ele também foi detectado em gansos, javalis, veados e outros animais, disse Mansour Samadpour, especialista em segurança alimentar.

A contaminação pode ser causada pelo uso de esterco não tratado ou água de irrigação contaminada, ou por segurar ou fatiar as cebolas de forma que elas fiquem contaminadas, disse Schaffner.

Samadpour, chefe-executivo do IEH Laboratories and Consulting Group e contratado pela Chipotle para reformular seu regime de segurança alimentar após uma série de episódios de contaminação em meados da década de 2010, disse que as autoridades do Departamento de Agricultura dos EUA insistiram em testes mais rigorosos de carne bovina. "Passamos de um ou dois recalls de carne bovina por mês para um recall a cada um ou três anos", disse Samadpour.

Testes rigorosos semelhantes são aplicados a produtos agrícolas, e as cadeias de fast-food e outros compradores geralmente os exigem. Mas os testes não detectam tudo. Quanto mais limpo for o produto, mais difícil será sua detecção, disse Samadpour.

Tanto o McDonald's quanto a Taylor Farms, fornecedora de cebolas amarelas para o McDonald's nos Estados afetados, são empresas grandes e sofisticadas, e amplamente consideradas pelos especialistas em segurança alimentar como referência em práticas seguras.

Os fornecedores do McDonald's testam os produtos com frequência e o fizeram no intervalo de datas indicado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças para o surto, e nenhum deles identificou essa cepa de E. coli, disseram os porta-vozes da empresa.

