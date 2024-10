Confiança do consumidor brasileiro volta a recuar em outubro após 4 altas, mostra FGV

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - A confiança dos consumidores brasileiros voltou a recuar em outubro após quatro altas consecutivas, devido a uma forte piora nas expectativas para os próximos meses e apesar da recuperação na percepção sobre a situação atual, mostraram dados da Fundação Getúlio Vargas divulgados nesta sexta-feira.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) teve queda de 0,7 ponto em outubro, chegando a 93,0 pontos, após avanço de 0,5 ponto em setembro.

"Após quatro meses em alta, a confiança do consumidor recua em outubro, em um movimento de acomodação das expectativas para os próximos meses. No mês, apenas o indicador que mede a percepção corrente sobre a economia registrou alta", disse Anna Carolina Gouveia, economista do FGV IBRE.

Em outubro, o Índice de Expectativas (IE) recuou 2,5 pontos, para 99,7 pontos, também interrompendo uma sequência de quatro avanços consecutivos.

O Índice de Situação Atual (ISA), no entanto, voltou a subir, com alta de 2,0 pontos no mês, a 83,7 pontos, atingindo o maior patamar desde dezembro de 2014 (86,8 pontos).

O recuo no ICC se deu principalmente pela queda do componente sobre as perspectivas para as finanças futuras das famílias, que caiu 2,8 pontos, para 103,8 pontos, menor nível desde junho deste ano (100,4 pontos).

Por outro lado, o componente sobre a percepção das finanças pessoais das famílias avançou 3,4 pontos em outubro, a 73,3 pontos.

"O resultado foi similar entre as faixas de renda, com a piora das expectativas sendo o motor da piora da confiança, com exceção aos consumidores que recebem entre 2.100,01 reais e 4.800,00 reais, que apresentaram resultados favoráveis no mês", afirmou Gouveia.

