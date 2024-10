Condado da Pensilvânia investiga supostos registros fraudulentos de eleitores

Por Joseph Ax

(Reuters) - Autoridades do Estado da Pensilvânia estão examinando 2.500 formulários de registros de eleitores devido a uma suposta fraude, disseram autoridades nesta sexta-feira, menos de duas semanas antes da eleição presidencial de 5 de novembro.

Os formulários foram entregues em dois lotes separados no órgão eleitoral do Condado de Lancaster antes do prazo final de registro, na segunda-feira, de acordo com Ray D'Agostino, membro da organização.

Funcionários que processam a papelada notaram caligrafia duplicada, assinaturas inconsistentes e endereços imprecisos.

D'Agostino afirmou em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira que não há uma motivação partidária clara.

“Não parece ter sido algum partido”, afirmou. "Em alguns casos eles estão se registrando em legendas diferentes. Em alguns casos, estão apenas mudando o endereço ou aparentemente tentando modificá-lo.”

A Pensilvânia está entre sete Estados decisivos com votação apertada que devem determinar o vencedor da corrida presidencial entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump.

A procuradora-distrital do condado, Heather Adams, afirmou que investigadores concluíram que cerca de 60% dos formulários são fraudulentos.

“Parece ser um esforço organizado”, afirmou.

Trump tem alegado falsamente que a eleição de 2020 foi marcada por fraudes, e alertou que o pleito deste ano também pode estar manchado. A fraude eleitoral é raríssima nos EUA.