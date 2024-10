China mantém taxa de empréstimo de médio prazo (MLF) de 1 ano em 2%

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) manteve a taxa da linha de empréstimo de médio prazo - conhecida como MLF - de 1 ano inalterada em 2% ao ano, ao fazer uma injeção de liquidez de 700 bilhões de yuans (US$ 98,29 bilhões), segundo comunicado divulgado pela instituição nesta sexta-feira (25).

O PBoC também injetou 292,6 bilhões de yuans (US$ 41,08 bilhões) em liquidez por meio de acordos de recompra reversa de sete dias, com a taxa de juros inalterada em 1,5% ao ano.

O movimento era amplamente esperado depois que autoridades realizaram uma onda de cortes de taxas no mês passado para estimular a retomada da economia do país. *Com informações do Dow Jones Newswires.