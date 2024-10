Candidata a Miss França 2025 é vítima de ataques racistas nas redes sociais

Sabah Aib, francesa de descendência norte-africana, anunciou ter sido alvo de "ataques" racistas nas redes sociais desde a sua escolha para representar a região Nort-Pas-de-Calais (norte), no concurso Miss França 2025, no sábado (19). "Minhas origens fazem parte da minha história, mas não definem quem eu sou", disse.

A joven de 18 anos revelou na noite de quarta-feira (24) em sua conta no Instagram que estava "enfrentando uma onda de ódio racista nas redes sociais" devido à sua ascendência. "Estes ataques são apenas um reflexo da ignorância e da inveja", escreveu.

Logo após sua escolha para representar sua região durante a competição nacional no dia 14 de dezembro, Sabah Aib começou a receber mensagens racistas. "Meu nome faz parte da minha identidade e não tem nada a ver com a minha nacionalidade. A França é um país multicultural e ter um nome que vem de outro lugar não muda o fato de ser francesa", respondeu ela na sua conta do Instagram.

Em sua mensagem, Sabah explica que ela e seus pais nasceram na França e que se consideram "franceses antes de tudo". "As minhas origens fazem parte da minha história, mas não definem quem eu sou", insistiu a jovem que tem ascendência argelina por parte de pai e marroquina por parte da mãe.

"A minha eleição é a prova de que a nossa região é rica em diversidade e valores e tenho orgulho de representá-la. O ódio não tem lugar na nossa sociedade e continuarei a usar este título com orgulho, determinação e respeito por todos. Somos todos iguais, independentemente do nome ou da origem", finaliza o estudante do segundo ano de Direito.

O comitê regional Miss Pas-de-Calais lamentou os ataques. "Infelizmente ainda há muitas pessoas racistas", disse a representante regional do Miss França, Anne-Sophie Sevrette, em entrevista ao jornal La Voix du Nord, um dia após a coroação da jovem.

"Se os franceses se abrirem, Sabah poderá ser a primeira Miss França com origens norte-africanas. Isso nunca aconteceu e poderia finalmente abrir as mentes", insiste Sevrette, dizendo que uma vitória de Sabah seria uma "mensagem forte".

Ataques são comuns

Sabah Aib não é a primeira candidata na competição a ser alvo de comentários preconceituosos. Em 2020, a Miss Provence (sul), April Benayoum, sofreu ataques antissemitas nas redes sociais, após revelar que seu pai tinha nacionalidade israelense e italiana. Ela levou o caso à Justiça e sete pessoas foram condenadas.

De forma geral, é comum que candidatas do concurso sejam alvo de campanhas de assédio cibernético. A atual Miss França, Ève Gilles, recebeu mensagens criticando seu físico e seus cabelos curtos no momento da sua eleição, que continuaram durante meses.