Canadá freia imigração e reduz em 21% cota de residentes permanentes a partir de 2025

Diante de uma opinião pública cada vez mais reticente em relação à imigração, o governo de Justin Trudeau decidiu reduzir temporariamente a cota de residentes permanentes no país em 21% a partir do próximo ano. O objetivo é "estabilizar nosso crescimento demográfico", disse o primeiro-ministro canadense na quinta-feira (24). De acordo com uma pesquisa, mais da metade dos canadenses acredita que os altos índices de imigração prejudicam a nação.

O Canadá está mudando de rumo. Tradicionalmente visto como uma terra acolhedora para imigrantes, o país anunciou uma redução "considerável" de 21% na cota de residentes permanentes que receberá a partir de 2025. "A imigração é essencial para o futuro do Canadá, mas deve ser controlada e sustentável", declarou o primeiro-ministro Justin Trudeau, enfatizando que essa redução "significará uma pausa no crescimento populacional nos próximos dois anos".

Isso ocorre depois de várias rodadas de restrições com o objetivo de conter os níveis recordes de imigração (98% de crescimento em 2023), que levaram a população a mais de 41 milhões no início do ano, muito acima dos cerca de 35 milhões de uma década atrás.

O Departamento de Imigração canadense havia anunciado anteriormente que planejava permitir que 500 mil novos residentes permanentes se estabelecessem no país em 2025 e 2026. Os novos números anunciados na quinta-feira foram revisados para baixo, para 395 mil no próximo ano e 380 mil em 2026. O número para 2027 foi fixado em 365 mil.

Mais da metade dos canadenses não quer estrangeiros

O objetivo é "estabilizar nosso crescimento populacional, dar a todos os níveis de governo tempo para se atualizar e fazer os investimentos necessários em saúde, moradia e serviços sociais", disse o primeiro-ministro.

"Esse plano é provavelmente o primeiro do gênero até hoje", acrescentou Marc Miller, Ministro da Imigração, enfatizando que ele responde "a uma grande quantidade de críticas" recebidas no passado.

De acordo com uma pesquisa da Abacus Data do início de outubro, um em cada dois canadenses acredita que a imigração está prejudicando a nação. Pela primeira vez em um quarto de século, 58% dos canadenses acreditam que há imigração demais, uma opinião que se fortaleceu consideravelmente pelo segundo ano consecutivo, de acordo com outra pesquisa do Environics Institute.

Esse anúncio marca um ponto de inflexão radical para o Canadá, um país que há muito tempo é conhecido como destino de imigrantes, incluindo migrantes econômicos de países em desenvolvimento que buscam melhores condições de vida.

Há apenas dois anos, Ottawa anunciou metas recordes para os próximos anos: 1,5 milhão de novas chegadas até 2025.

"Os migrantes não são responsáveis pela crise habitacional do Canadá, pela falta de empregos, pela assistência médica inadequada ou de outros serviços públicos", afirmaram mais de 120 organizações da sociedade civil em uma carta aberta. Elas apontam que a culpa é de "décadas de políticas federais e provinciais que subfinanciaram e privatizaram os serviços públicos".

Redução de migrantes é "decepcionante para empresas"

Para a Câmara de Comércio Canadense, essa redução é "decepcionante para as empresas de todo o país", que considera a imigração como um "fator-chave do crescimento econômico e nossa única fonte de crescimento da força de trabalho a curto prazo".

Donald Trump, que fez da imigração um tema central de sua campanha presidencial nos EUA, também reagiu ao anúncio, apontando que "até Justin Trudeau quer fechar as fronteiras do Canadá", em referência ao seu próprio plano de regulamentar ainda mais a imigração nas fronteiras dos EUA.

No Canadá, o líder da oposição conservadora, Pierre Poilievre, afirma que Justin Trudeau "destruiu o sistema de imigração" e que a "reviravolta de hoje é uma admissão de fracasso".

Com esse anúncio, Justin Trudeau, cuja liderança foi questionada por vários membros de sua bancada parlamentar, está procurando responder às demandas dos canadenses e mostrar uma mudança em sua política para restaurar sua imagem.

De acordo com as últimas pesquisas, ele está quase 20 pontos atrás de seu oponente político, e apenas um canadense em cada cinco quer que ele se candidate à reeleição. Quase metade quer que ele renuncie imediatamente, de acordo com uma pesquisa da Abacus Data.

