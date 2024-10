Campos Neto: País precisa de notícias que revertam ceticismo fiscal para reduzir prêmios

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira, 25, que o Brasil precisa de notícias que revertam o pessimismo no mercado sobre a política fiscal. Ao lembrar da promessa do governo de anúncio de ajustes do lado dos gastos após as eleições municipais, o banqueiro central observou que o prêmio de risco cobrado pelo mercado aumentou nas últimas semanas.

"O governo está para anunciar algumas medidas após as eleições. Precisamos de notícias que produzam um choque positivo para reverter o prêmio de risco, que cresceu nas últimas semanas", disse Campos Neto em evento com investidores promovido pelo Itaú, em paralelo às reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) na capital dos Estados Unidos.

Depois de pontuar que o mercado está mais cético em relação ao futuro fiscal, o que cria um prêmio de risco, Campos Neto afirmou que o País precisa de notícias que revertam o ceticismo com as contas públicas, de modo a reduzir os prêmios.

Mais uma vez, ele salientou que sempre que o Brasil conseguiu cortar juros e mantê-los baixos, houve um choque fiscal positivo.

Segundo o presidente do BC, é provável ser necessário medidas estruturais para que o mercado acredite na convergência da dívida. Ele também reiterou que há uma preocupação no mercado com a transparência dos dados fiscais.

"Entendo as preocupações do mercado, é importante ter fiscal transparente." Ainda assim, Campos Neto ponderou que as projeções para a dívida do Brasil estão em linha com as de outros mercados emergentes.