7 doenças no pênis: feridas e caroços podem ser sintomas de problemas

Todos nós estamos sujeitos a doenças, em qualquer fase da vida. No caso dos homens, algumas enfermidades específicas podem afetar diretamente o pênis. Elas podem ser congênitas, ou seja, quando o bebê já nasce com a condição, ou adquirida, quando é desenvolvida ao longo da vida. E são muitas: desde infecciosas, sexualmente transmissíveis até aquelas causadas pela falta de higiene.

É importante ficar de olho no pênis, literalmente, pois o diagnóstico das doenças mais comum é perceptível a partir da observação. Os principais sintomas são: corrimento, sangue, verrugas, vermelhidão e ferida na região peniana.

Qual é o médico indicado? Depende da idade. "Desde o nascimento até os 20 anos, quem resolve é o pediatra. Para qualquer queixa após essa idade, o indicado é o urologista, que é o responsável também por atender os homens com mais de 45 anos —fase de realizar o exame de próstata", esclarece Lísias Castilho, urologista e especialista do Centro de Medicina Sexual do Hospital Sírio Libanês (SP).

Como são muitas doenças envolvendo o pênis, separamos as mais comuns nos consultórios, em conversa com três especialistas na área. Confira a lista abaixo.

Fimose

O que é: É a incapacidade de expor a glande ("cabeça" do pênis) por conta do prepúcio, aquela pele que cobre o órgão. A maioria das crianças nasce com isso, sendo que 90% deixa de ter entre os 7 e 8 anos. Adultos podem vir a apresentar a fimose por conta de outras doenças, como a diabetes.

Geralmente coceira, vermelhidão no local e dor durante as ereções, o que prejudica o homem nas relações sexuais. Tratamento: Em crianças, a fimose pode desaparecer. Se não sair, dá para tratar de duas formas: pomadas específicas ou cirurgia (postectomia, mais conhecida como a circuncisão). Muitas crianças operam ainda pequenas. Há estudos, inclusive, que mostram que pacientes circuncidados apresentam menos chance de contrair infecções sexualmente transmissíveis. Os levantamentos, inclusive, já levaram a OMS (Organização Mundial de Saúde), em 2010, a recomendar a técnica como parte da estratégia de prevenção da Aids. "A fimose não permite que o homem faça uma higiene adequada na região por conta do excesso de pele. Isso pode levar ao desenvolvimento de câncer de pênis e facilitar também as chances de contrair uma doença sexualmente transmissível", explica Arie Carneiro, urologista do Hospital Albert Einstein (SP).

Balanopostite

O que é: Inflamação da glande e/ou do prepúcio. Pode ser originada de diversas formas: higiene inadequada, excesso de limpeza, dermatite irritante de contato, trauma local, infecção bacteriana ou fúngica (candida albicans). Não é uma doença considerada sexualmente transmissível.

Vermelhidão, coceira e ardor na região do pênis. Também pode ocorrer pus e cheiro desagradável em alguns casos. Tratamento: Como pode ter diversas causas, na maioria dos casos a mudança de hábito já é suficiente, como secar bem a região para evitar o fungo, usar cueca de algodão, evitar ficar muito tempo com sunga durante o verão e não exagerar na limpeza. Em alguns casos, há indicação de pomada para tratar a doença.

Doença de Peyronie

O que é: É uma deformidade na curvatura normal do pênis quando ele está ereto. Em alguns casos mais graves, a curva pode chegar a 90 graus. É mais comum em homens na faixa etária de 45 a 60 anos. Não há fatos que comprovem as causas ainda, mas os especialistas acreditam que seja originado por conta de micro-traumas na região (como uma cicatriz que fica elevada na pele --uma placa de cálcio endurecida) e, com isso, ocorre a torção do pênis. Vale lembrar que todo homem tem o pênis com curvatura, ele nunca é 100% reto, assim como qualquer outra parte do nosso corpo, como explica Flávio Iizuka, urologista dos Hospitais São Luiz Itaim, Sírio Libanês, Albert Einstein e da Clínica Climedin. "Isso é fisiológico. Todo pênis é diferente do lado direito e esquerdo, mas são alterações imperceptíveis. Quando é perceptível, fica feio e pode causar desconforto na região", explica.

Muita dor na região e dificuldade na relação sexual, já que dependendo do grau da curvatura pode causar dor no homem e na(o) parceira(o). Em casos graves, pode ocasionar impotência sexual. O paciente pode vir a sentir caroços, que são placas rígidas de cálcio, nas partes lateral ou superior do pênis. Tratamento: Por ser benigna, não representa nenhum risco para a saúde de seus portadores. Se a curvatura for abaixo de 30 graus e não causar desconforto no sexo, não há necessidade de cirurgia, porque uma hora a doença para de evoluir, e o pênis fica com a curvatura estável, mas não volta mais ao que era antes. Em outros casos, se a curvatura passa dos 30 graus, há cirurgias que resolvem a doença, mas só se a curvatura parar de evoluir, com seis meses, mais ou menos, de estabilidade.

Disfunção erétil

O que é: Apesar de existirem diversos tipos de disfunções sexuais, a mais comum nos consultórios é a disfunção erétil, que é quando o homem não consegue ter uma ereção durante relação sexual. É comum que, a partir dos 40 anos, os homens tenham problemas na ereção. No Brasil, estima-se que 50% dos homens apresentem a doença após os 40 anos, algo em torno de 16 milhões de homens, segundo a SBU (Sociedade Brasileira de Urologia). A disfunção pode ser dividida em orgânica e psicogênica, além de leve, moderada e grave. A orgânica pode se causada por problemas no nervo ou na vascularização do pênis; em pacientes com diabetes; homens que passaram por operação de próstata; distúrbio hormonal, entre outras. Em casos psicológicos, pode ter a ver com possíveis traumas e o tipo de relação sexual.

Sintomas: Incapacidade de ter uma relação sexual dentro da normalidade.

Tratamento: Atualmente, são muitos tratamentos disponíveis. É uma área da medicina que tem avançado muito, segundo os médicos consultados. Em casos leves e moderados, pode ser indicado o uso de medicamentos que ajudem na ereção, como o Viagra. Em situações graves, é indicada a prótese peniana ou injeções locais. Em homens com bloqueios psicológicos, é indicado, além do tratamento medicamentoso, o acompanhamento de especialistas (psicólogos ou psiquiatras).

Diagnóstico: O próprio paciente sabe, mas é importante conversar com o urologista para entender as causas, mas a disfunção erétil pode ser sintoma de outros problemas de saúde, então são recomendados exames de glicemia, testosterona total e perfil lipídico.

HPV (papilomavírus humano)

O que é: Entre as diversas infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), essa é uma das mais comuns e, segundo os médicos, extremamente frequente nos consultórios. O problema dessa enfermidade é que, na maioria dos casos, não apresenta sintomas. Os homens, inclusive, exercem um papel importante nisso, pois são transmissores do vírus, o que aumenta a chance de câncer de colo uterino das mulheres. São mais de 150 tipos de vírus, sendo os 6 e 11 responsáveis pelas verrugas e os 16 e 18 pelo câncer de colo de útero.

A maioria das infecções por HPV é assintomática. Nos homens, quando apresenta sintomas, é comum o surgimento das verrugas ("crista de galo") na região do pênis. Em alguns casos, também pode vir acompanhado de coceiras. Tratamento: Quando há o aparecimento das verrugas, é possível retirá-las por meio de cauterização ou medicamentos. O tratamento das verrugas não elimina o vírus, por isso as lesões podem reaparecer e o homem continua sendo um vetor da transmissão, inclusive para as(os) parceiras(os). As pessoas infectadas e as(os) companheiras(os) devem retornar ao médico caso identifiquem novas lesões. Segundo o Ministério da Saúde, as recomendações de tratamento do HPV são as mesmas para pessoas com imunodeficiência, como pessoas vivendo com HIV e transplantadas.

Além disso, há indicação de vacinas para meninas com idade entre 9 e 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, pelo próprio SUS (Sistema Único de Saúde). A vacina também pode ser considerada em adultos de até 30 anos, por exemplo, visto que pode proteger de possíveis subtipos do vírus.

Câncer de pênis

O que é: A doença está relacionada às baixas condições socioeconômicas e de informação, à má higiene íntima, à infecção pelo vírus HPV e homens que não se submeteram à circuncisão. De acordo com o Inca (Instituto Nacional do Câncer), o tumor representa 2% de todos os tipos de câncer que atingem o homem, sendo mais frequente nas regiões Norte e Nordeste.

Os principais sintomas são feridas, tumores na glande, na pele que cobre o pênis ou no próprio "corpo" do órgão. Pode haver secreção branca e aumento anormal do tecido da cabeça do pênis. Além disso, a presença de gânglios inguinais (ínguas na virilha) pode ser sinal de progressão da doença. Tratamento: Isso depende muito do estágio. A radioterapia e a quimioterapia são indicadas nos casos de recidiva do câncer ou como tratamento paliativo nos casos que não são considerados cirúrgicos. Em casos mais avançados, ocorre a amputação parcial ou total do órgão. Segundo o DataSUS, órgão da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, em dados mais recentes, há cerca de mil amputações por ano do pênis.

É principalmente a higiene do pênis, com sabonete e água, além do uso de camisinha nas relações sexuais. Diagnóstico: Quando detectado em estágio inicial, o câncer de pênis tem alta taxa de cura. No entanto, mais da metade dos pacientes demora até um ano após as primeiras lesões para buscar um médico. Com isso, a doença pode se espalhar para outras partes do corpo, o que aumenta as chances de morte. No caso de lesões, elas deverão passar por biópsia (retirada de um fragmento de tecido) para análise, quando será dado o diagnóstico.

Hipospádia

O que é: apesar de pouco frequente, entre as doenças congênitas é uma das mais comuns nos consultórios. Neste caso, a criança já nasce com a enfermidade, que se caracteriza pela má formação da uretra, na qual a abertura do pênis pode terminar antes da ponta ou em outras regiões inferiores do órgão masculino. A hipospádia ocorre quando o órgão não se desenvolve normalmente enquanto a criança está no útero. Pode ter ligação com fatores genéticos, mas, em geral, a causa é desconhecida.

Deformidade no pênis, principalmente em casos adultos, porque eles são submetidos a diversas cirurgias ao longo da vida; fluxo urinário anormal e disfunção sexual. Tratamento: A cirurgia é indicada para corrigir o problema. Em crianças, o ideal é antes dos dois anos para evitar trauma emocional. Existem diversos tipos de intervenção, então a técnica fica a critério do médico.

Fontes: Arie Carneiro, urologista; Flávio Iizuk, urologista; Lísias Castilho, urologista; SBU (Sociedade Brasileira de Urologia ); Ministério da Saúde e Inca (Instituto Nacional de Câncer).

*Com reportagem de outubro de 2022