Boulos, se votaria em Nunes ou Marçal: Eu apertaria 50 na urna

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) afirmou nesta sexta-feira, 25, que anularia o voto se o segundo turno da disputa fosse entre Pablo Marçal (PRTB) ou Ricardo Nunes (MDB).

Boulos cita que, até domingo, 27, deve mostrar para o eleitor que ele tem a chance de ter mudança ou deixar do jeito que está. "Preciso mostrar para o eleitor, que não votou em mim no primeiro turno, o que está em jogo. É isso que estou tentando fazer e vou fazer até domingo de forma incansável. O que está em jogo é deixar o consórcio do Doria por mais quatro anos ou oferecer mudança para São Paulo. Deixar um cara que teve a oportunidade de fazer, por três anos e meio, e não fez, não deu conta. Estou pedindo para as pessoas com humildade. Nunes já teve a chance e não fez".

Perguntando por Marçal em quem ele votaria no segundo turno, Boulos afirma que anularia o voto. "Eu apertaria 50 na urna. Não votaria nem em você (Marçal) nem em Ricardo Nunes, eu apertaria 50".