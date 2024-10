Boulos cita reportagens do UOL sobre servidor da prefeitura; Nunes rebate

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) citou duas reportagens do UOL durante o último debate da disputa eleitoral na Globo, nesta sexta-feira (25). As matérias abordam a atuação do servidor público da prefeitura com relação familiar com Marcola, apontado como líder do PCC.

O que aconteceu

Boulos questionou Nunes sobre por que o prefeito teria indicado o cunhado de Marcola para cuidar de obras na prefeitura. O psolista se referia a Eduardo Olivatto, chefe de gabinete da Siurb (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras). O servidor é irmão da advogada Ana Maria Olivatto. Ex-mulher de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, Ana foi assassinada em outubro de 2002, em Guarulhos.

Boulos disse que há uma decisão no Ministério Público de São Paulo contra Nunes e Olivatto por assédio eleitoral. A informação foi revelada pelo UOL.

Olivatto pediu votos para Nunes em uma reunião com funcionários da Potenza Engenharia na sexta (11), na zona norte de São Paulo. Um vídeo com imagens do encontro mostra Olivatto ao lado de um caminhão da empresa falando para dezenas de funcionários.

Servidor negou em reportagem que tenha pedido votos. "Não há nenhuma pressão sobre os funcionários, nem tampouco ameaças. Apenas um pedido de reflexão sobre o trabalho feito pela atual gestão", afirmou ele em nota ao UOL. No texto, o servidor diz ainda que "tem direito de fazer campanha política para quem quiser". "Não configura nenhum crime", afirmou.

O psolista questionou Nunes se ele teria um apartamento no condomínio Green Village, na rua Cambuci do Vale. Segundo Boulos, nesse espaço Olivatto também tem um imóvel. A informação também foi revelada pelo UOL. "Entendo que este tema te constranja sobre o cunhado do Marcola do PCC", disse.

Boulos insistiu que o governo Nunes teria ligação com o PCC. "[Ele] indicou o cunhado do Marcola do PCC, PCC dentro do ônibus no seu governo, PCC criando milícia na GCM no seu governo. É grave as pessoas têm o direito de saber. Esse é o problema de ter um prefeito fraco, que não tem pulso."

Boulos também citou o caso da máfia das creches, investigação que envolve o prefeito. Segundo Boulos, a investigação também inclui Olivatto "A sua relação de proximidade com ele não vem de hoje né Ricardo vem de longa data ele também o que vai estar envolvido na máfia das creches", disse.

Nunes rebateu e disse que as acusações são inverídicas. "É triste alguém que seja candidato a prefeito da cidade de São Paulo, não tem ideia do que tá acontecendo, e vem aqui e fala um monte de mentira", afirmou. "Agora, o apartamento está no meu imposto de renda, eu sou candidato, inclusive na minha declaração. A pessoa pública anuncia todo o seu patrimônio. Tá lá, apartamento 145, na rua Cambuci do Vale, que eu adquiri em 2001", diz.

Prefeito afirmou que não conhecia Olivatto. "Ele era um funcionário de carreira. E ele não responde absolutamente nada. Ele não quer discutir a cidade, ele só quer atacar", disse Nunes.

Quem é Eduardo Olivatto

Olivatto é funcionário de carreira da prefeitura. Ele foi nomeado em 1988, na gestão de Luiza Erundina (à época, no PT). No entorno político, é apontado como uma das figuras mais influentes na secretaria e responsável por manter uma atuação alinhada com o gabinete do prefeito.

Em agosto, servidores foram levados de ônibus para ato eleitoral. Em caso revelado pelo UOL em agosto, funcionários do Centro de Apoio ao Trabalho e ao Empreendedorismo foram da sede do órgão à quadra da escola de samba Mocidade Alegre, onde aconteceria um comício da vereadora Sandra Santana (MDB), aliada de Nunes reeleita para o cargo.

Suposta ligação entre políticos e crime organizado tem sido tema recorrente nas eleições de São Paulo. No segundo turno, Nunes tem explorado em inserções de TV o fato do rival Guilherme Boulos (Psol) ter sido o mais votados nos presídios da capital. Ainda no primeiro turno, a suspeita de vínculo entre a cúpula do PRTB, de Pablo Marçal, e a facção também foi explorada.

*Participam desta cobertura: Ana Paula Bimbati, Fabíola Perez, Laila Nery e Rafael Neves, do UOL, em São Paulo, e Letícia Polydoro, colaboração para o UOL