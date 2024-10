Bolsas da Europa operam em alta modesta, após balanços e indicador alemão positivo

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 25/10/2024 - As bolsas europeias operam em alta modesta na manhã desta sexta-feira, enquanto investidores seguem avaliando balanços corporativos e após dados positivos de confiança do setor empresarial alemão.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 pontos subia 0,12%, a 519,62 pontos.

O NatWest não apenas superou expectativas de lucro e receita no terceiro trimestre, como melhorou seu guidance para o ano. No horário acima, a ação do banco britânico avançava mais de 4% em Londres.

A Mercedes-Benz, por outro lado, viu seu lucro trimestral cair pela metade em meio a um cenário econômico desafiador e feroz concorrência da China. Em Frankfurt, o papel da montadora alemã recuava quase 1%.

A confiança empresarial na Alemanha, no entanto, ganhou força. O chamado índice Ifo de sentimento das empresas da maior economia europeia aumentou para 86,5 pontos em outubro, superando as expectativas e interrompendo uma sequência de quatro quedas.

Às 6h45 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,03%, a de Paris avançava 0,12% e a de Frankfurt ganhava 0,26%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,45%, 0,17% e 0,75%, respectivamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires