Bolsa de NY planeja estender horário de transações para 22 horas na unidade Arca Exchange

A Bolsa de Valores de Nova York, parte da Intercontinental Exchange, anunciou, nesta sexta-feira, 25, planos para estender as negociações durante a semana em sua bolsa de ações NYSE Arca para 22 horas por dia.

A negociação estendida ocorreria começaria às 1h30 e se estenderia até 23h30 no horário local (2h30 até 24h30, horário de Brasília), em todos os dias úteis, exceto feriados. A proposta está sujeita à aprovação regulatória, de acordo com comunicado. Hoje, a NYSE Arca opera das 4h00 da manhã até as 20h00 no horário local.

A NYSE Arca é uma bolsa totalmente eletrônica em que a rede concilia ordens de compra e venda. A NYSE Arca se classifica como a principal bolsa dos EUA para listagem e negociação de fundos negociados em bolsa (ETFs). Todas as ações listadas nos EUA, ETFs e fundos fechados estariam disponíveis para negociação na NYSE Arca durante as sessões de 22 horas.

"A iniciativa da NYSE de estender a negociação de ações dos EUA para 22 horas por dia, 5 dias por semana, ressalta a força dos nossos mercados de capital dos EUA e a crescente demanda por nossos títulos listados em todo o mundo", disse Kevin Tyrrell, chefe de mercados da Bolsa de Valores de Nova York.

A NYSE planeja registrar regras atualizadas na Securities and Exchange Commission (SEC), a comissão de valores mobiliários dos EUA, para a negociação estendida. As negociações que ocorrerem no horário estendido adicional continuarão a ser compensadas pela Depository Trust & Clearing Corporation, que anunciou recentemente planos para estender seu horário de operação, segundo o informe.