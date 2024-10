Biden pede perdão por atrocidades cometidas em internatos para nativos americanos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez nesta sexta-feira (25) um pedido histórico de desculpas pelas atrocidades cometidas durante mais de um século com o sequestro de milhares de crianças indígenas, que foram colocadas pelo Estado em internatos onde sofreram maus-tratos e apagamento cultural.

"Formalmente me desculpo, como presidente dos Estados Unidos, pelo que fizemos", disse Biden ao se referir a um dos "capítulos mais sombrios" do país durante um discurso na comunidade indígena Gila River em Laveen Village, no estado do Arizona. Esses internatos são "um pecado em nossas almas", afirmou.

ia/md/dga/val/rpr/mvv

© Agence France-Presse