BCE não precisa contemplar juros abaixo da taxa neutra agora, diz Kazaks

WASHINGTON (Reuters) - O Banco Central Europeu (BCE) pode precisar afrouxar sua política monetária um pouco mais rápido do que se pensava anteriormente, mas a taxa de juros não precisa cair para um nível em que estimule o crescimento econômico, disse o presidente do banco central da Letônia e membro do BCE, Martins Kazaks.

O BCE já cortou os juros três vezes este ano e algumas autoridades agora argumentam que o banco poderia ver a inflação cair abaixo de sua meta de 2% em breve, o que justificaria uma redução para além da taxa neutra, ou seja, um território em que o BCE esteja novamente fornecendo estímulos à economia da zona do euro.

"Para que os juros caiam abaixo da taxa neutra, a base econômica teria que ser muito mais fraca e teria que haver uma perspectiva clara de a inflação ficar abaixo da meta de forma significativa e permanente", disse Kazaks à Reuters, à margem das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.

"Simplesmente não vejo isso no momento, não estamos lá", disse ele.

A inflação pode estar desacelerando um pouco mais rápido do que o BCE havia previsto em setembro, mas isso apenas antecipa a data em que a meta será atingida e não representa uma mudança fundamental no perfil do crescimento dos preços, disse ele.

O crescimento dos salários e dos preços de serviços continua relativamente alto e grande parte da desaceleração se deve aos custos de energia, de modo que o BCE também precisa ser cauteloso com sua política monetária, acrescentou.

"É possível que cheguemos a 2% de forma sustentável um pouco mais cedo", disse Kazaks. "E chegar à meta mais rapidamente pode significar que o ritmo de afrouxamento da política precisará ser um pouco mais rápido do que pensávamos anteriormente."

No mês passado, o BCE previu que a inflação atingiria sua meta apenas no último trimestre de 2025, mas algumas autoridades agora acham que isso pode ocorrer alguns trimestres antes.

(Por Balazs Koranyi)