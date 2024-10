BC da Rússia eleva taxa básica de juros pela terceira vez, a 21%, e alerta sobre mais aperto

O Banco Central da Rússia elevou sua taxa básica de juros em 200 pontos-base, a 21% ao ano, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira, 25. A decisão dá continuidade ao ciclo de aperto monetário retomado em julho deste ano, marcando o terceiro aumento consecutivo das taxas.

Em nota, o BC da Rússia frisou que será necessário apertar ainda mais a política monetária para reduzir expectativas inflacionárias e garantir o retorno dos preços à meta de 4% em 2025. "Deixamos em aberto a perspectiva de aumentar a taxa de juros na próxima reunião", afirmou, renovando alerta feito em decisões anteriores.

O comunicado observou que a inflação segue "consideravelmente acima" das projeções feitas pelo BC russo em julho, enquanto expectativas inflacionárias e a demanda doméstica continuam a crescer no país, em ritmo incompatível com a capacidade de ampliar a oferta de bens e serviços. O BC também alertou que os gastos fiscais adicionais do governo da Rússia e a expansão do déficit orçamentário estão provocando efeitos inflacionários, somando-se aos riscos de alta da inflação no curto prazo diante da deterioração no comércio exterior.

O BC russo agora projeta que a inflação deve ficar entre 8% a 8,5% no fim de 2024, após a aceleração dos preços entre agosto e setembro, antes de cair para faixa de 4,5% a 5% em 2025 e retornar à meta de 4% em 2026, conforme projeções atualizadas e divulgadas junto com a decisão monetária. Neste cenário, o BC da Rússia alertou que retornar a inflação para a meta levará mais tempo e exigirá taxas de juros em um nível "muito mais elevado no médio prazo, do que o previsto anteriormente em julho".

A próxima decisão do BC da Rússia deve ser divulgada no dia 20 de dezembro de 2024.