Banco Mundial prepara lançamento de 1º swap de dívida por desenvolvimento, diz vice-presidente

Por Karin Strohecker

WASHINGTON (Reuters) - O Banco Mundial lançará seu primeiro swap de dívida por desenvolvimento dentro de algumas semanas, disse o vice-presidente e tesoureiro da instituição, Jorge Familiar, à Reuters, à medida que o credor expande seu conjunto de ferramentas para ajudar economias que enfrentam desafios de liquidez.

O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, anunciou antes das reuniões anuais em conjunto com o Fundo Monetário Internacional (FMI) que a instituição está trabalhando com vários países em possíveis formas de reformular o perfil da dívida a fim de reduzir os custos de serviço e ajudar os governos a canalizar fundos para projetos de desenvolvimento, vida e educação.

"Estamos muito próximos", disse Familiar à margem das reuniões anuais, recusando-se a dizer quais países serão beneficiados pela operação.

Os swaps de dívida têm se tornado cada vez mais populares nos últimos anos, especialmente aquelas em que os fundos economizados são usados para projetos ambientais, os chamados swaps de dívida por natureza. Eles geram essas economias com a compra de títulos ou empréstimos existentes de um país, que são então substituídos por dívidas mais baratas, geralmente com a ajuda de um banco de desenvolvimento.

Embora outros bancos de desenvolvimento, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, tenham começado a se envolver em tais transações, o Banco Mundial até agora tem se mantido à margem.

Familiar disse que a iniciativa se destina a países que enfrentam uma crise de liquidez, e não de solvência, e que tenham tomado uma série de medidas para a sustentabilidade da dívida, mas ainda enfrentam desafios.

"Certamente pode ser dívida pela natureza, mas também pode ser dívida pelo desenvolvimento social, dívida pela educação, dívida por uma série de tópicos relevantes e questões relevantes relacionadas ao desenvolvimento", disse ele.

O papel do Banco Mundial é duplo - facilitar a obtenção de financiamento a custos mais baixos por meio de garantias, por exemplo, mas também manter o controle sobre como os fundos estão sendo usados.

"Teremos uma operação com a supervisão do Banco Mundial que garantirá que as economias também estejam indo para esse setor e sendo usadas da maneira pretendida", disse ele.