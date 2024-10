Auditores-fiscais da Receita farão paralisação de 48h para cobrar negociação por reajuste

Os auditores-fiscais da Receita Federal decidiram intensificar a mobilização da categoria e paralisar as atividades por 48 horas na próxima semana. Essa é uma forma de pressionar o Ministério da Gestão a instalar uma mesa temporária e específica de negociação para tratar de reajuste salarial. Neste ano, os auditores conseguiram a regulamentação de um bônus de produtividade, que se arrastava há anos, mas agora querem discutir a reposição de perdas inflacionárias acumuladas no vencimento básico.

De acordo com o Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco Nacional), a paralisação de 48 horas ocorrerá nas próximas terça e quarta-feira, 29 e 30.

Nas aduanas, a operação-padrão terá uma análise mais criteriosa, aumentando o volume de itens inspecionados. Cargas como animais vivos, medicamentos e alimentos terão prioridade, como determina a legislação.

O Sindifisco alega que o Ministério da Gestão assinou um acordo, em maio, com diversos sindicatos para instalar uma mesa específica e temporária de negociação para tratar do reajuste salarial até julho, o que não ocorreu.

"As outras carreiras que assinaram o acordo já estão com as suas negociações concluídas, apenas os Auditores-Fiscais ficaram de fora. Entendemos que esse não é um comportamento isonômico dentro do serviço público", afirma o diretor de assuntos intersindicais e internacionais da entidade, Dão Real.