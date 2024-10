Ataque mortal de Israel a jornalistas no Líbano gera condenação global

Três jornalistas foram mortos no Líbano por um ataque israelense na manhã desta sexta-feira, relataram seus colegas, provocando a condenação por parte de defensores dos direitos humanos por conta do número de repórteres que perderam a vida na região no ano passado.

O Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) "condenou veementemente" o ataque, instando a comunidade internacional a "pôr fim ao padrão de longa data de impunidade de Israel nos assassinatos de jornalistas".

Israel não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O país já havia negado que ataque jornalistas deliberadamente.

O ano passado foi o período mais mortal para jornalistas em mais de 30 anos, disse o CPJ, com pelo menos 126 repórteres e trabalhadores da mídia entre as quase 45.000 pessoas mortas em Gaza, na Cisjordânia ocupada por Israel e no Líbano.

Dois jornalistas israelenses foram mortos no ataque a Israel liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a atual guerra.

Esta sexta-feira foi o dia mais mortal para jornalistas no Líbano no último ano. Pelo menos cinco outros repórteres foram mortos em ataques israelenses enquanto trabalhavam no Líbano, incluindo o cinegrafista da Reuters Issam Abdallah.

O ataque, por volta das 3h da manhã, horário local, atingiu um conjunto de casas de hóspedes que abrigava apenas repórteres na cidade de Hasbaya, no sul do Líbano, matando dois jornalistas da rede de televisão Al-Mayadeen e um jornalista da Al-Manar.

Muhammad Farhat, repórter da emissora libanesa Al-Jadeed, era um dos pelo menos 18 jornalistas hospedados nas casas de hóspedes em Hasbaya.

Não houve ordem de retirada por parte do Exército israelense. Farhat disse à Reuters que acordou com o som de jatos israelenses voando baixo e ouviu dois mísseis atingirem as pousadas próximas antes de o teto de sua pousada desabar sobre ele.

"As cenas foram aterrorizantes. Vimos nossos colegas e amigos cortados, seus membros espalhados por toda parte, outros gritavam e imploravam para que os tirássemos de lá", disse Farhat mais tarde ao Al-Jadeed, com lágrimas nos olhos.

Ao compartilhar no X uma postagem sobre o ataque, a relatora especial da ONU sobre liberdade de opinião e expressão, Irene Khan, escreveu: "O assassinato deliberado de um jornalista é um crime de guerra".

Mazen Shaqoura, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos no Oriente Médio, disse ao Al-Jadeed que o ataque representou "um direcionamento do que ouvimos e do que vemos".