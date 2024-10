Ataque do Hezbollah em cidade árabe em Israel mata ao menos 2

TEL AVIV, 25 OUT (ANSA) - Um ataque realizado nesta sexta-feira (25) pelo grupo xiita Hezbollah em Majd al-Khorum, uma cidade árabe localizada no norte de Israel, deixou ao menos dois mortos e 20 feridos.

De acordo com as autoridades locais, os foguetes disparados do Líbano atingiram em cheio um shopping center e uma academia que ficava dentro do local.

Além de assumir a autoria desta ofensiva em território israelense, o Hezbollah confirmou que seus combatentes atingiram dois tanques das Forças de Defesa de Israel (IDF) nas proximidades de uma aldeia no sul do Líbano, mas não especificou o número de óbitos.

Já no Iêmen, o Hezbollah e os cidadãos palestinos na Faixa de Gaza foram apoiados em manifestações organizadas em diversos pontos do país, principalmente por apoiadores dos rebeldes Houthis.

No ato ocorrido na capital Sanaã, de acordo com a emissora Sky News, as pessoas presentes exibiram cartazes e usaram camisetas com os rostos de Hassan Nasrallah e Yahya Sinwar, antigos líderes do Hezbollah e do Hamas, respectivamente, que foram assassinados neste ano por Israel. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.