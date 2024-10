Arábia Saudita negocia com Renard para sua volta como técnico da seleção do país

O francês Hervé Renard está "em conversações" com a Federação Saudita de Futebol para voltar a ser o treinador da seleção do país, mas "nada foi assinado" por enquanto, disse nesta sexta-feira (25) à AFP uma fonte próxima do assunto.

Na quinta-feira, foi anunciada a saída do italiano Roberto Mancini após um acordo entre as duas partes devido aos resultados decepcionantes desde a sua chegada, em meados de 2022. O comunicado afirmava que o nome do seu sucessor seria conhecido "nos próximos dias".

Hervé Renard foi técnico da Arábia Saudita de 2019 a 2023, até decidir aceitar a oferta para ser técnico da seleção feminina francesa, etapa que terminou após os Jogos Olímpicos de Paris, em agosto.

A passagem de Renard no comando das 'Bleues' terminou com duas eliminações nas quartas de final, tanto na Copa do Mundo feminina de 2023 quanto nos Jogos de Paris deste ano.

Renard foi técnico da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2022, no Catar, onde a seleção do Oriente Médio foi uma das maiores surpresas da competição ao vencer na primeira partida da fase de grupos por 2 a 1 a Argentina de Lionel Messi, que mais tarde conquistaria o tricampeonato mundial.

