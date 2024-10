Apple volta ao top 5 no mercado de smartphones da China

A Apple recuperou seu lugar entre as cinco marcas de smartphones mais vendidas na China, de acordo dados preliminares da International Data Corporation (IDC) publicados nesta sexta-feira, 25. A empresa norte-americana ocupou o segundo lugar no ranking do mercado chinês no terceiro trimestre, apesar de ter registrado uma queda nas vendas de 0,3% ante o mesmo período de do ano passado. No segundo trimestre deste ano, a Apple foi apenas a sexta marca mais vendida no país.

A marca chinesa Vivo manteve a liderança no mercado, enquanto a Huawei caiu do segundo para o terceiro lugar.

O lançamento do novo iPhone 16, no final de setembro, ajudou a impulsionar as vendas da Apple no trimestre.

O modelo é compatível com o novo pacote de recursos de inteligência artificial (IA) da empresa, o Apple Intelligence.

Segundo a IDC, futuras promoções e atualizações no Apple Intelligence irão colaborar com as vendas da marca na China.

As remessas de smartphones na China totalizaram 68,8 milhões de unidades no terceiro trimestre, uma alta de 3,2% ante o mesmo período do ano anterior.

"Apesar dos desafios econômicos em andamento, os consumidores estão altamente motivados a comprar novos smartphones após três anos de demanda reprimida", disse Arthur Guo, analista sênior de pesquisa na IDC. Fonte: Dow Jones Newswires