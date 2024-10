Após operação da PF, Fred mantém votação com Bolsonaro e Gayer em Goiânia

Do UOL, em Goiânia

O ex-deputado estadual Fred Rodrigues (PL), candidato à Prefeitura de Goiânia, manteve a agenda de votação com o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) mesmo após a operação da Polícia Federal nesta sexta (25) por suspeita de desvio de verba.

O que aconteceu

Fred vota no início da manhã de domingo (27) também acompanhado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A agenda foi confirmada nesta noite pela assessoria da campanha.

Havia um pedido entre apoiadores de Bolsonaro para que ele não fosse à capital goiana. Aliados dizem temer que, além do risco de derrota, a operação contra Gayer e o caso de falsificação de documentos por Fred, respingassem no ex-presidente.

Gayer é um dos padrinhos da candidatura do bolsonarista. O deputado era originalmente o candidato do PL em Goiânia, mas acabou desistindo. Fred assumiu, mas Gayer continua aparecendo em santinhos e propagandas da candidatura.

A PF realizou operação contra deputado e outras 17 pessoas nesta sexta. A investigação mira uma associação criminosa que seria liderada por Gayer e teria desviado verbas da cota parlamentar, inclusive para uma escola de inglês e uma loja de artigos bolsonaristas que funcionavam em um endereço em Goiânia alugado com verba de cota do deputado.

Na cidade, os bolsonaristas têm sugerido um cunho eleitoral da operação. Gayer citou o fato do caso ocorrer a dois dias da eleição e este deverá ser o tom adotado pela campanha de Fred inclusive, caso o assunto venha à tona durante o debate da Rede Globo nesta noite.

Importância de Goiânia para Bolsonaro

Goiânia é um dos locais em que a direita rachou, de olho em 2026. Bolsonaro fez questão de manter um candidato próprio para enfrentar —e tentar medir forças— o governador Ronaldo Caiado (União).

Presidenciável assumido, Caiado tem tentado viabilizar sua candidatura em grupos de direita que se afastaram do bolsonarismo. Na sua capital, ele lançou e encampou o ex-deputado Sandro Mabel (União), que passou em segundo lugar no primeiro turno, mas agora está empatado na margem de erro com Fred.

No primeiro turno, Bolsonaro conseguiu mostrar sua influência. Fred passou grande parte da campanha em quarto nas pesquisas e só começou a subir ao final. Nas urnas, acabou tirando da disputa a petista Adriana Accorsi.