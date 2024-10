Ações fecham dia quase estáveis na Europa, mas caem na semana com balanços decepcionantes

Por Paolo Laudani e Ankika Biswas e Johann M Cherian

(Reuters) - O principal índice de ações da Europa encerrou a sexta-feira quase estável, em uma sessão volátil, mas acumulou perdas semanais, conforme balanços corporativos fracos de empresas relacionadas ao setor automobilístico, como Mercedes-Benz e Valeo, além da fabricante de eletrodomésticos Electrolux, abalaram o humor dos investidores.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou com variação negativa de 0,03%, a 518,81 pontos, estável pelo segundo dia consecutivo, e registrou sua primeira perda semanal em três, com as ações do setor imobiliário entre as mais afetadas da semana.

Os papéis do setor automobilístico também encerraram a sessão com uma nota discreta, com a alemã Mercedes-Benz caindo 1%, depois que os lucros do terceiro trimestre da principal divisão de automóveis não atingiram as estimativas por uma ampla margem.

A Valeo agravou os problemas do setor, afundando 9,5%, depois que o fornecedor automotivo cortou sua orientação de vendas anuais pela segunda vez este ano.

A Electrolux caiu 14,6%, ficando na parte inferior do índice principal, depois de não atingir as expectativas de lucros do terceiro trimestre devido às contínuas perdas nos EUA e ao aumento da concorrência da China.

As ações têm enfrentado dificuldades ultimamente, conforme o STOXX 600 perde impulso depois de bater recordes várias vezes este ano, à medida que investidores avaliam balanços corporativos, a trajetória de corte das taxas de juros globais e as próximas eleições nos EUA.

"Mesmo que o crescimento deste ano seja ligeiramente negativo, acreditamos que o estado atual da economia é mais bem descrito como estagnação do que como recessão. O quadro geral é que a economia da Alemanha não cresceu por mais um ano e continua presa nos níveis anteriores à pandemia", escreveu Robin Winkler, economista-chefe do Deutsche Bank.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,25%, a 8.248,84 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,11%, a 19.463,59 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 teve variação negativa de 0,08%, a 7.497,54 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,22%, a 34.776,10 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,23%, a 11.812,50 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,34%, a 6.513,28 pontos.