Ações da startup chinesa de direção autônoma WeRide sobem em estreia no Nasdaq

Por Manya Saini e Niket Nishant e Jahnavi Nidumolu

(Reuters) - As ações da WeRide subiam cerca de 12% em sua estreia no índice de tecnologia Nasdaq nesta sexta-feira, depois que a startup autônoma levantou 440,5 milhões de dólares em seu IPO e colocação privada, tornando-se a mais recente empresa chinesa a capitalizar com a melhora do humor do mercado.

O forte desempenho reflete um apetite crescente entre os investidores dos Estados Unidos por empresas chinesas, após quase dois anos de incerteza depois que a gigante de carona Didi Global foi excluída da listagem devido à reação regulatória na China.

Desde então, Pequim suavizou sua postura, com o órgão de fiscalização contábil dos EUA e a China resolvendo uma disputa de auditoria de longa data em dezembro de 2022.

"As empresas de setores importantes vão chamar a atenção de onde quer que venham", disse David Manno, sócio do escritório de advocacia de valores mobiliários Sichenzia Ross Ference Carmel.

"Há tanta divulgação aprimorada que não acho que isso será um problema para as empresas chinesas que abrirem seu capital (nos EUA)."

Enquanto isso, o mercado de IPOs dos EUA também se recuperou nas últimas semanas, com investidores demonstrando interesse renovado em startups de tecnologia promissoras, após quase dois anos de seca.

A WeRide vendeu 7,74 milhões de ações sob a forma de ADS (American Depository Shares) a 15,50 dólares cada -- o limite inferior de sua faixa-alvo -- para levantar cerca de 120 milhões de dólares. O IPO avaliou a empresa em mais de 4 bilhões de dólares.

A companhia também levantou cerca de 320,5 milhões de dólares em uma colocação privada simultânea.

A empresa chinesa, conhecida por seus táxis, vans, ônibus e varredores de rua autônomos, está testando e conduzindo pilotos comerciais em 30 cidades de sete países.

A ação era negociada a 17,33 dólares, depois de abrir estável em 15,50 dólares.