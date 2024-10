Acidente mais caro do mundo reúne R$ 100 milhões em carrões batidos

Um acidente envolvendo dois modelos do Bugatti Chiron, estimados em R$ 50 milhões cada, em um evento de modelos da marca no Marrocos chamou a atenção na comunidade automotiva durante esta semana. O chamado Bugatti Grand Tour Marrocos terminou mal para dois proprietários e para o motorista de um caminhão, que em uma colisão foi colocado para fora da estrada.

O que aconteceu

Dois Chirons colidiram na última segunda-feira, 21 de outubro, em uma estrada do Marrocos. Um vídeo flagrou o momento, quando os modelos da Bugatti passam outro veículo - que flagra toda a ação em sua câmera no para-brisa.

Um Chiron tenta passar por outro ao mesmo tempo em que ambos passam por um caminhão na estrada. Os dois acabam se tocando e o caminhão tomba para fora da estrada, em uma vala. Nenhum dos motoristas dos Bugatti teve ferimentos, porém não se sabe nada sobre o motorista do caminhão.

Aparentemente, 12 carros participavam do Bugatti Grand Tour Morocco 2024. Entre eles, estavam modelos multimilionários como Bugatti Veyron Vitesse, Chiron, Chiron Pur Sport, Chiron Super Sport e Chiron Super Sport 300+.

Recentemente, um Bugatti Chiron chegou ao Brasil, com preços estimados em R$ 50 milhões.

Confira o acidente:

