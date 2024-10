Médica, enfermeiro, mecânico: quem são as 5 vítimas da queda do avião em SP

As vítimas da queda de um avião de pequeno porte que deixou cinco mortos na quarta-feira (23) em Paraibuna, em São Paulo, foram identificadas como funcionários da empresa Abaeté Aviação, dona da aeronave.

O que aconteceu

Médica Sylvia Rausch Barreto, de 31 anos, é uma das vítimas. A informação foi confirmada pelo Cremeb (Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia). A profissional da saúde é natural de Pedra Azul (MG) e se formou em 2020 pelo Centro Universitário Unifas (Unime). A inscrição médica dela era na Bahia."O Cremeb pede agilidade às autoridades competentes para que sejam descobertas as causas do acidente. Neste momento de tristeza, o conselho expressa aos familiares, amigos e colegas da Dra. as mais sinceras condolências pela abrupta perda de uma jovem profissional".

O enfermeiro Erisson Silva da Conceição também morreu na queda. Ele estudou na Universidade Católica de Salvador e, segundo suas redes sociais, morava na capital baiana. Em nota, o Coren (Conselho de Enfermagem) da Bahia lamentou o óbito do profissional. "Neste momento de dor e luto, expressamos nossas sinceras condolências e nos unimos à tristeza de todos os que tiveram o privilégio de conhecer e trabalhar ao lado de Erisson. Nosso mais sincero sentimento de pesar."

O mecânico Joseiton Borges, conhecido como Bicudo, está entre as vítimas. Segundo o CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), o profissional era dirigente do Sindaero (Sindicato dos Aeroviários) e da CTB-Bahia, além de desempenhar o trabalho de mecânico de aeronaves. "Militante incansável, Bicudo esteve sempre presente nas nossas lutas, defendendo com coragem as causas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Nossos sentimentos aos familiares e amigos", escreveu o CTB.

Outra vítima foi o copiloto Ducival Conceição da Silva. "Lamento profundamente o ocorrido, ao mesmo tempo que direciono os meus sinceros sentimentos aos seus familiares", disse o deputado estadual Ibrain de Valmir (PV), se direcionando ao conterrâneo da cidade de Lagarto (SE). Uma prima do copiloto falou nas redes sociais sobre o óbito: "Nem acredito que você nunca mais vai voltar e dizer 'minha princesa, você está cada dia mais linda'. Vá em paz".

Comandante Jeferson Rodrigues Ferreira, de 36 anos, também morreu. Natural de Guanambi, na região sudoeste da Bahia, Jeferson trabalhava como piloto há 13 anos e tinha mais de 5 mil horas de voo. O comandante era filho do também piloto Carlos Ferreira, conhecido como "Carlão", e considerado um piloto experiente. Jeferson era casado e não tinha filhos. Segundo familiares, ele passaria por Belo Horizonte, onde a aeronave faria um pouso, e seguiria depois para Salvador, onde fica a sede da empresa. A família aguarda informações sobre a liberação do corpo para tratar do sepultamento.

Não há informações sobre o sepultamento das vítimas.

Entenda o caso

Um avião de pequeno porte com cinco ocupantes bateu em um morro e caiu em Paraibuna, em São Paulo, nesta quarta-feira (23). Segundo o Corpo de Bombeiros, não há de sobreviventes no local.

Queda ocorreu durante uma forte tempestade no município e aeronave pegou fogo devido ao impacto da colisão contra o morro. Moradores da região testemunharam o acidente aéreo e acionaram as autoridades.

Todos os ocupantes da aeronave eram funcionários da Abaeté Aviação, empresa dona do avião. Em nota enviada ao UOL, a empresa informou que comandante, piloto, médica, enfermeiro e mecânico estavam no avião. "A empresa está acolhendo famílias e oferecendo todo o suporte necessário neste momento de dor", informou em nota.

Avião seguia de Florianópolis para Belo Horizonte. A aeronave decolou às 16h51 e caiu às 19h39, segundo a empresa.

Área do acidente é de difícil acesso. Os bombeiros precisaram se deslocar a pé devido à complexidade do terreno da região. O acidente teria ocorrido próximo à Estrada da Fazenda Capela - Fazenda Caetê, entre os sítios Carpir e Caetê.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local da queda no fim da noite de quarta e encontraram os destroços da aeronave. Até às 23h (horário de Brasília), sinais de sobreviventes não haviam sido identificados. As condições adversas, como a forte chuva, a baixa visibilidade e o estado de destruição da aeronave dificultaram a localização das vítimas.

Ao UOL, a FAB (Força Aérea Brasileira) informou que a aeronave, cuja matrícula é PT-MBU, tem oito assentos. O avião é um modelo EMB-121A1, da Embraer, com fabricação em 1982. Conforme pesquisa no RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro), da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o avião tem "transporte aéreo" como categoria de registro, com status de operação permitido para táxi aéreo. A situação de aeronavegabilidade da aeronave é "normal".

Segundo o sistema da Anac, a proprietária e operadora da aeronave é a empresa "Abaeté Aviação". Nas redes sociais, a companhia diz ser "referência em transporte aéreo de passageiros, aeromédico e cargas. Com atendimento VIP, hangaragem e manutenção para aeronaves".

Órgão regional do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado para auxiliar no caso. Eles deverão realizar a "ação inicial da ocorrência" que, segundo a FAB, faz a coleta e confirmação de dados, preservação dos elementos, verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação.

(Com Estadão Conteúdo)