Vale tem lucro líquido de US$2,4 bi no 3º tri

Por Marta Nogueira e Andre Romani

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO (Reuters) - A mineradora Vale informou nesta quinta-feira um lucro líquido de 2,4 bilhões de dólares no terceiro trimestre, queda de 15% ante o registrado no mesmo período do ano passado.

A companhia, uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo, registrou resultado acima da expectativa de analistas consultados pela LSEG, que esperavam lucro líquido de 1,65 bilhão de dólares.

O resultado foi também 13% menor que o registrado no segundo trimestre.