UPS tem resultado acima do esperado no trimestre com recuperação de volumes

24/10/2024 10h04 Por Ananta Agarwal e Lisa Baertlein (Reuters) - A transportadora norte-americana de encomendas UPS divulgou nesta quinta-feira resultado acima do esperado por Wall Street, beneficiando-se da recuperação de demanda e de controles de custo eficazes. Os números faziam as ações da companhia dispararem 8% antes da abertura dos mercados. A empresa também elevou previsão de margem operacional ajustada para o ano de 9,4% para 9,6%. A UPS vem registrando crescimento de volumes nos EUA desde maio, depois de nove trimestres de demanda fraca após o fim dos lockdowns induzidos pela pandemia e as pressões inflacionárias que prejudicaram algumas compras de comércio eletrônico. Os volumes domésticos da UPS no terceiro trimestre cresceram 6,5%. No entanto, uma grande parte do crescimento foi impulsionada por novos participantes do comércio eletrônico, como Shein e Temu. Isso exacerbou a mudança dos serviços aéreos premium para os serviços terrestres mais baratos e, em seguida, para os serviços SurePost, ainda mais baratos, em que a UPS coleta os pacotes e despacha cerca de 60% deles ao Serviço Postal dos EUA para a entrega final. "A UPS parece estar controlando o que pode nesta fase final do ciclo", disse Jonathan Chappell, analista de ações da Evercore ISI, acrescentando que a melhoria da previsão de margem aponta para cortes de custos que superam os ventos contrários macroeconômicos persistentes. A margem operacional ajustada no terceiro trimestre, de 8,9%, ficou acima dos 7,7% do ano passado. A UPS teve lucro ajustado por ação de 1,76 dólar, acima da estimativa média de analistas de 1,63. A receita consolidada somou 22,25 bilhões de dólares e ficou ligeiramente acima da expectativa média do mercado, de 22,14 bilhões. As mais lidas agora SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino