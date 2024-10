Tribunal dos EUA bloqueia fusão bilionária na moda de luxo

Um juiz americano bloqueou, nesta quinta-feira (24), o acordo de 8,5 bilhões de dólares (R$ 48,5 bilhões) do grupo de moda Tapestry para a aquisição da Capri, detentora de marcas de luxo como Michael Kors e Versace, alegando uma possível perda de concorrência.

O acordo, que foi considerado uma tentativa de criar uma gigante global da moda de luxo para competir com as potências europeias, foi bloqueado por um tribunal de Nova York depois que a Comissão Federal de Comércio americana (FTC) apresentou uma ação para impedi-la no começo do ano.

A corte considerou que "as partes que se fundem são concorrentes próximos e, por isso, a fusão levaria à perda da concorrência direta", segundo documentos judiciais.

A Tapestry tem em seu portfólio marcas como Coach e Kate Spade.

Entre as preocupações com o acordo estava a possibilidade de as empresas reduzirem os descontos e aumentarem os preços se a fusão se concretizasse.

A decisão é considerada uma vitória para a FTC, agência independente cujo principal comissário foi designado pelo presidente Joe Biden.

