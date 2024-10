Trabalho para levar inflação à meta não está concluído, diz presidente do Fed de Cleveland

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Beth Hammack, disse nesta quinta-feira que as pressões inflacionárias estão diminuindo, mas ainda não voltaram ao nível necessário.

"Fizemos um bom progresso, mas a inflação ainda está acima da meta de 2% (do Comitê Federal de Mercado Aberto)", disse Hammack em uma conferência sobre questões de inflação realizada por seu banco.

Ela não ofereceu uma opinião sobre o que acredita que a política monetária deva fazer no futuro. Ela destacou que os aumentos dos juros do Fed entre 2022 e 2023 tiveram um papel importante na redução da inflação.

Reiterando comentários recentes do chair do Fed, Jerome Powell, Hammack, que é a mais nova presidente regional do Fed, disse que, apesar do progresso na redução das pressões sobre os preços, é muito cedo para dizer que o trabalho está concluído.

Hammack observou que "não tem sido uma linha reta de progresso em direção ao retorno da inflação à nossa meta de 2%", acrescentando que, após um início de ano irregular, "nos últimos meses, as leituras melhoraram de forma geral desde o pico em junho de 2022"

Ela também destacou que "esse processo de desinflação progrediu com uma força notável no mercado de trabalho e na economia em geral".