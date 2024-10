Passageiro de ônibus morre baleado na cabeça em tiroteio no Rio

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas durante uma operação da Polícia Militar no Complexo de Israel, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (24).

O que aconteceu

Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, foi baleado na cabeça e morreu quando estava em um ônibus da linha 493. O veículo trafegava na avenida Brasil em fogo cruzado quando uma bala atravessou uma das janelas e atingiu o homem, que não resistiu aos ferimentos. Ele chegou morto ao Hospital Municipal Dr Moacyr Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias (RJ), informou a prefeitura.

Outros cinco foram feridos. Geneilson Eustáquio Ribeiro, 49 anos, também foi atingido com um tiro na cabeça e está em estado gravíssimo no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Alayde dos Santos Mendes, 24 anos, deu entrada em Duque de Caxias com perfuração na coxa, mas já recebeu alta. Outros três foram levados ao Hospital Federal do Bonsucesso, segundo a TV Globo.

Durante o tiroteio intenso, pessoas precisaram se refugiar na mureta divisória da Avenida Brasil. Imagens mostram a população abaixada. Motoristas ficaram presos no engarrafamento e acidentes de trânsito foram registrados.

A Polícia Militar disse que realizam uma operação nas comunidades da Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas. A ação está sendo feita pelo 16ºBPM e a motivação não foi informada.

Tiroteio teria começado após traficantes reagirem à presença policial. A porta-voz da PM, tenente-coronel Cláudia Moraes, falou à TV Globo que é provável que a operação acabe antes do previsto devido à forte resistência dos suspeitos.

Impactos

A Avenida Brasil foi interditada. Pelas redes sociais, o Centro de Operações Rio pediu para população evitar o local, que está temporariamente interditado nos dois sentidos. A recomendação é que a linha Vermelha seja usada como alternativa.

Cidade entrou no estágio 2. Segundo a prefeitura, em uma escala que vai até o nível 5, isso significa que há risco de ocorrências de alto impacto devido ao transtorno que o tiroteio ocasionou em uma das principais vias da capital.

O ramal Saracuruna havia suspendido a circulação entre as estações da Penha e de Caxias. Às 10h, as estações Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral foram reabertas às 10h, informou a SuperVia.

O Rio Ônibus afirmou que 35 linhas de ônibus foram afetadas. Todas as linhas que têm como destino o centro da cidade estão prejudicadas.

Até o momento, 16 escolas municipais foram impactadas. Três nas comunidades de Cinco Bocas e Pica-Pau, cinco em Vigário Geral e oito na Parada de Lucas e na Cidade Alta.

Unidades de saúde foram fechadas. Os centros municipais de saúde Iraci Lopes e José Breves dos Santos, e as clínicas da família Heitor dos Prazeres e Joãosinho Trinta não estão funcionando nesta manhã.