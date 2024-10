Terminal Tiplam embarca recorde de 70,1 mil t de açúcar VHP para a Índia

São Paulo, 24 - A VLI realizou, em setembro, o maior embarque de açúcar VHP de sua história no Terminal Integrador Portuário Luiz Antônio Mesquita (Tiplam), complexo portuário privado, localizado no Porto de Santos. A companhia carregou cerca de 70 mil toneladas da commodity em um único navio, com destino à Índia, de acordo com informações obtidas pela reportagem.A operação ocorreu entre os dias 19 e 22 de setembro, com um total de 70,1 mil toneladas embarcadas. Além disso, as movimentações de açúcar da VLI têm apresentado resultados consistentes. Na safra 2023/24, que começou em abril do ano passado e terminou em março deste ano, a empresa transportou 6,1 milhões de toneladas por suas ferrovias e movimentou 5,1 milhões de toneladas no Tiplam. Esses volumes representam um aumento de 24% e 28%, respectivamente, em relação à safra anterior, consolidando novos recordes na operação da VLI."A Ferrovia Centro-Atlântica é o principal vetor desse ciclo virtuoso das exportações", disse, em nota, o diretor de Operações do Corredor Sudeste da VLI, Nicolas Szwako. Ele destacou que a infraestrutura estratégica da empresa, distribuída ao longo do Corredor Sudeste, permite a criação de soluções logísticas multimodais que garantem agilidade, eficiência e segurança na movimentação do açúcar, captado em Estados como Goiás, Minas Gerais e São Paulo.