Técnico Roberto Mancini deixa comando da Arábia Saudita

ROMA, 24 OUT (ANSA) - A Federação Saudita de Futebol anunciou nesta quinta-feira (24) o desligamento do técnico italiano Roberto Mancini do comando da seleção do país.

O contrato do treinador, que estava no cargo há pouco mais de um ano e vinha sendo criticado pelas fracas exibições da equipe, foi rescindido por consentimento mútuo.

De acordo com a entidade, o novo técnico da Arábia Saudita será "anunciado nos próximos dias", somente depois de todos os trâmites contratuais serem definidos.

O último jogo de Mancini no banco de reservas saudita foi no empate sem gols contra o Bahrein pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, o italiano foi flagrado discutindo com torcedores nas arquibancadas.

Campeão europeu com a Itália em 2021, Mancini tinha contrato até 2027 com a seleção. Em 21 partidas, o comandante conquistou somente nove vitórias e viu o país realizar uma campanha bem abaixo do esperado na última edição da Copa da Ásia. (ANSA).

