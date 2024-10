Suzano reverte prejuízo e lucra R$3,24 bi no 3° tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Suzano registrou lucro líquido de 3,24 bilhões de reais no terceiro trimestre, revertendo um prejuízo de 729 milhões de reais apurado no mesmo período do ano passado.

O resultado também é superior a expectativa média de analistas em pesquisa da LSEG, que apontava para lucro de 2,72 bilhões de reais no período.

A empresa de papel e celulose divulgou ainda um Ebitda ajustado de 6,52 bilhões de reais no terceiro trimestre, conforme relatório de resultados nesta quinta-feira.

No lado operacional, as vendas de celulose da Suzano somaram 2,6 milhões de toneladas no trimestre, crescimento de 6% em base anual, enquanto as de papel subiram 9%, para 360 mil toneladas.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)