Subsecretária italiana participa de reunião do G20 em Brasília

ROMA, 24 OUT (ANSA) - A subsecretária do Ministério das Relações Exteriores da Itália, Maria Tripodi, participou em Brasília de uma reunião ministerial do Comércio do G20 Em sua participação na cúpula, Tripodi destacou a importância do país europeu no sistema comercial multilateral e na Organização Mundial do Comércio (OMC), insistindo na necessidade de garantir a igualdade de acesso aos mercados.

A italiana ainda analisou que as distorções do mercado estabelecem sempre uma derrota para todos, mas um ambiente econômico e comercial eficiente e transparente poderá oferecer um desenvolvimento mais sustentável e justo.

Por fim, a subsecretária agradeceu ao Brasil por ter dedicado amplo espaço e grande importância ao papel da mulher no comércio internacional.

Além do discurso na reunião ministerial na capital brasileira, Tripodi realizou encontros bilaterais com suas homólogas da Espanha e da França, Maria Amparo López Senovilla e Sophie Primas, respectivamente. (ANSA).

