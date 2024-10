Secretário-geral da ONU pede paz em Gaza, Líbano, Ucrânia e Sudão

KAZAN, Rússia (Reuters) - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse aos líderes do Brics, incluindo o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta quinta-feira, que o mundo precisa de paz em Gaza, no Líbano, na Ucrânia e no Sudão.

"Em todas as áreas, precisamos de paz", disse Guterres na cúpula do Brics na cidade russa de Kazan.

"Precisamos de paz na Ucrânia. Uma paz justa de acordo com a Carta da ONU, a lei internacional e as resoluções da Assembleia-Geral da ONU."

(Reportagem de Vladimir Soldatkin)