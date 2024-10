Tempestades e chegada de frente fria: como ciclone vai afetar o tempo de SP

O ciclone extratropical que chegou à região Sul do Brasil impactará também o estado de São Paulo nesta quinta (24) e nos próximos três dias, com riscos de tempestades localizadas de intensidade forte a severa e riscos de novas quedas no fornecimento de energia elétrica. A informação é do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia).

Há alerta vermelho do InMet para tempestades em boa parte do Rio Grande do Sul e um trecho de Santa Catarina e Paraná. Um alerta laranja se estende do Rio Grande do Sul para os estados do Centro-Sul, incluindo SP, RJ e MG.

Veja o alerta do InMet Imagem: Reprodução

O que acontecerá

Área de baixa pressão se aprofunda entre Argentina, Rio Grande do Sul e Uruguai nesta quinta (24) e forma nova frente fria. O resultado é uma queda acentuada na pressão atmosférica também em SP e, com o ar muito quente, formação de áreas de instabilidade da tarde para a noite — quando devem se iniciar os temporais. Há risco de chuva intensa e vendavais, informou a MetSul.

Frente fria passando pela costa se associa ao ciclone no sábado e aumenta instabilidade em SP. A combinação deve trazer mais chuvas em diversos pontos no fim de semana, com risco de alagamentos. Núcleos de instabilidade intensos poderão provocar temporais localizados com riscos de vendavais e, por consequência, queda de energia elétrica.

RS também recebeu alerta de perigo. Segundo a Climatempo, podem acontecer temporais na região metropolitana de Porto Alegre, nos Vales e na Serra Gaúcha entre a tarde e a noite desta quinta (24). Fortes rajadas devem atingir a Lagoa dos Patos, prevê o INMET. Chuva intensa pode se acumular em curto período, gerando alagamentos, além de vir acompanhada de muitos raios, granizo e ventos fortes pelo estado — mesmo quando a chuva é interrompida. Rajadas podem variar entre 60 a 80 km/h em algumas áreas e há risco de alcançar 100 km/h em áreas isoladas durante os temporais.

Sul do Brasil tem risco para tornados e microexplosões em áreas isoladas. Alagamentos em áreas urbanas, enxurradas, enchentes, quedas de árvores, destelhamentos e queda de energia também são possibilidades nos próximos dias. Cidades do meio-oeste e sul de SC, além do extremo sudoeste do PR receberam alerta de perigo para chuva mais volumosa e persistente, com ventos entre 71 a 90 km/h, além de granizo localizado. Região da Campanha entre Santana do Livramento até o Chuí, pode ter acúmulo de chuvas entre 50 a 100 mm.

À noite, ciclone pode avançar também para o Mato Grosso do Sul. Há possibilidade de chuvas fortes, locais, e vendavais nas primeiras horas de sexta-feira (25).

Temporais e quedas de energia já começaram ontem

Calor e umidade já causaram temporais na quarta (23). A capital e sua região metropolitana voltaram a ver pancadas de chuva no fim da tarde de ontem. Mais de 70 mil imóveis tiveram fornecimento de energia interrompido às 18h55, segundo a Enel. A maioria destes moradores — 52.743 — era da capital.

Capital entrou em estado de atenção para alagamentos no fim da tarde e início da noite. Entre 16h e 19h, houve registro de 51 quedas de árvores e 13 alagamentos, além de o teto de um posto de saúde ter cedido, informou o Corpo de Bombeiros paulista. Não houve vítimas. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), os alertas foram encerrados às 19h20.

Primavera é época frutífera para temporais. Eles acontecem principalmente da tarde para a noite, devido à formação de nuvens pela combinação do calor intenso durante o dia com a maior umidade na atmosfera e resultam em altos volumes de chuva em um curto intervalo, com vento forte e até granizo.

A previsão do tempo para São Paulo até domingo

As informações são da Climatempo: