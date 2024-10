Sakamoto: Nunes não teve coragem de defender urnas na frente de Bolsonaro

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) não teve coragem de defender as urnas durante o primeiro evento de campanha com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta quinta (24).

No evento, Bolsonaro voltou a colocar em dúvida o resultado da eleição de 2022 e o prefeito se manteve em silêncio e evitou comentar as declarações.

O prefeito Ricardo Nunes ficou em silêncio diante de uma alegação claramente falsa, mentirosa, montada, perversa do presidente Jair Bolsonaro sobre a eleição de 2022. Ele aceitou aquilo.



Aí no dia seguinte, exatamente para não pegar mal, para não gerar um tumulto, o que que ele fez? Ele disse: 'Ah não, mas eu confio na urna, o Bolsonaro foi eleito'." Não adianta agora falar: 'Olha eu acredito na urna, eu sou diferente do Jair'.

Para Sakamoto, o prefeito devia priorizar a defesa do sistema eleitoral, ainda que contrariasse o ex-presidente.

Ele não teve a coragem de chegar naquele mesmo dia [e contestar Bolsonaro]: 'Ah, mas ia melindrar'. É preferível melindrar o ex-presidente da República do que melindrar a democracia brasileira.

Desculpe, um prefeito que tem medo de constranger um ex-presidente que está passando uma fake news sobre o sistema eleitoral é um prefeito que precisa ser questionado, inclusive diante das urnas. Isso eu achei um tremendo de um absurdo.

Leonardo Sakamoto, colunista do UOL.

