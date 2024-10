Roma e Lazio fazem dever de casa e ganham na Liga Europa

ROMA, 24 OUT (ANSA) - As equipes italianas da Roma e da Lazio venceram nesta quinta-feira (24) seus respectivos jogos válidos pela Liga Europa, enquanto a Fiorentina também saiu vitoriosa, mas na Conference League.

Na capital, os giallorossi enfrentaram o Dínamo Kiev, da Ucrânia, e triunfaram pela primeira vez no torneio da Uefa. O único gol marcado no duelo foi de Artem Dovbyk, que acertou uma cobrança de pênalti na etapa inicial.

Já em solo holandês, a Lazio venceu o Twente por 2 a 0 e manteve 100% de aproveitamento na Europa League, tanto que os italianos lideram a competição, com nove pontos e apenas um gol sofrido, além de nove anotados.

Atuando com um jogador a mais desde os 11 minutos de jogo, os comandados de Marco Baroni inauguraram o marcador aos 35, quando Pedro teve seu gol confirmado pelo árbitro assistente de vídeo.

Após cada clube ter tido um pênalti cancelado pelo VAR, Gustav Isaksen saiu do banco de reservas para fechar o caixão do Twente nos últimos instantes.

Com três rodadas completadas, a Lazio lidera com a mesma quantidade de pontos de Tottenham e Anderlecht, únicas equipes que conquistaram três vitórias. A Roma subiu para 19ª, com apenas quatro.

Na Suíça, a Fiorentina não teve vida fácil, apesar de ter vencido o St. Gallen por 4 a 2. Os mandantes abriram o placar na etapa inicial, com Felix Mambimbi, indo para o intervalo na frente do marcador.

O segundo tempo, por sua vez, teve uma chuva de gols. A Viola igualou e virou com Martínez Quarta e Jonathan Ikoné, mas levou o empate após o tento de Lukas Gortler. Os italianos não se abalaram e buscaram o triunfo graças a outro gol do ponta francês e um de Robin Gosens.

A Fiorentina tem seis pontos no torneio e está atrás somente do Chelsea, um dos principais favoritos ao título. (ANSA).

