Reino Unido proibirá vapes descartáveis a partir de junho para conter uso por adolescentes

Por Muvija M

LONDRES (Reuters) - A venda de vapes de uso único será proibida na Inglaterra a partir de junho do próximo ano, informou o governo britânico nesta quinta-feira, buscando conter os danos ambientais e os níveis crescentes de uso entre adolescentes.

O uso do vape cresceu rapidamente no Reino Unido na última década, com quase uma em cada 10 pessoas comprando e usando os produtos, de acordo com o governo.

Os defensores dizem que os vapes podem ajudar as pessoas a parar de fumar, mas as autoridades de saúde estão preocupadas com o fato de seus designs coloridos e sabores frutados serem projetados para atrair crianças e adolescentes.

De acordo com uma pesquisa realizada em 2024 pela instituição beneficente de saúde ASH, cerca de uma em cada cinco pessoas com idade entre 11 e 17 anos disse ter experimentado o vape.

É ilegal vender cigarros eletrônicos contendo nicotina para menores de 18 anos.

O plano para proibir os vapes descartáveis foi inicialmente definido pelo governo conservador anterior em janeiro, juntamente com uma medida para proibir qualquer pessoa com 15 anos ou menos de comprar cigarros - algumas das regras antitabagismo mais rigorosas do mundo.

O governo trabalhista também planeja introduzir uma lei completa sobre o fumo, como parte do que chamou de "a maior intervenção de saúde pública em uma geração" para proteger os jovens contra o vício da nicotina.

"A proibição dos vapes descartáveis não apenas protegerá o meio ambiente, mas também reduzirá o apelo dos vapes para as crianças e os manterá longe das mãos de jovens vulneráveis", disse o ministro da saúde pública e prevenção, Andrew Gwynne.

Quase cinco milhões de vapes de uso único foram jogados no chão ou no lixo comum toda semana em 2023, segundo o governo. Eles acabam em aterros sanitários ou são incinerados, representando um risco de incêndio devido às baterias de íons de lítio.