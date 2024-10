Recuperação dos salários na Alemanha continua mesmo com contração da economia, diz BC

FRANKFURT (Reuters) - Os salários na Alemanha continuam crescendo rapidamente, apesar da contração da economia, à medida que trabalhadores recuperam o poder de compra que perderam com a inflação alta, informou o banco central alemão nesta quinta-feira.

A economia alemã, a maior da Europa, praticamente não cresceu em dois anos, atingida por um aumento nos custos de energia após a invasão da Ucrânia pela Rússia, pela demanda global mais fraca e pela forte concorrência da China nos setores automobilístico e de energia solar.

Mas seu mercado de trabalho, principalmente no setor de serviços, continua apertado e os trabalhadores ainda estão no processo de recuperar o padrão de vida que tinham antes do aumento da inflação.

Isso significa que o crescimento dos salários permaneceu alto -- com os acordos salariais coletivos subindo 6,2% entre janeiro e agosto em comparação com o ano anterior, de acordo com o banco central.

A instituição calculou um crescimento salarial de 4% para o último trimestre do próximo ano com base nos acordos já assinados. Isso ainda estaria acima do ritmo de 3% que o Banco Central Europeu considera compatível com sua meta de inflação de 2%, supondo um crescimento de 1% na produtividade.

"Esses resultados não questionam fundamentalmente o processo de desinflação esperado na Alemanha", disse o banco central em seu relatório mensal. "Entretanto, além da evolução da produtividade e das margens de lucro das empresas, a situação do mercado de trabalho é de grande importância para a velocidade e a extensão da desinflação."

O BCE listou o crescimento salarial mais alto do que o esperado como o risco principal para suas expectativas de estabilização da inflação em sua meta de 2%.

O banco central alemão acrescentou que o Produto Interno Bruto do país provavelmente encolheu novamente no terceiro trimestre deste ano, mas o país deve evitar "um declínio significativo, de base ampla e prolongado na produção econômica".

(Por Francesco Canepa)