Receita abre hoje consulta ao 1º lote residual de restituição do IR

A Receita Federal abre nesta quinta-feira (24) a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda. Valores serão pagos a quem caiu na malha fina em anos passados e acertaram as contas com o Leão. A consulta está disponível no site do Fisco, e o dinheiro será depositado na conta dos contribuintes em 31 de outubro.

Clique aqui para saber se você está entre os contemplados

Quem recebe

Consulta estará disponível a partir das 10h. O crédito bancário das 264.602 restituições tem valor total de R$ 700 milhões. Desse total, R$ 373.499.468,54 serão destinados a contribuintes com prioridade legal, o que corresponde a 6.416 restituições para idosos acima de 80 anos, 46.689 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos, 5.219 para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e 14.661 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Quem usou declaração pré-preenchida tem prioridade. 126.824 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a Declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix. Foram contempladas ainda 53.433 restituições destinadas a contribuintes não prioritários. Há também 11.360 de contribuintes priorizados em razão do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul.

Como consultar a restituição do IRPF?

Para consultar a restituição, os contribuintes devem acessar o site da Receita Federal (neste link) e clicar em "Iniciar". Será necessário informar o CPF e a data de nascimento.

O pagamento da restituição será feito na conta bancária informada na declaração. Caso o crédito não seja efetuado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB.

Há alternativas se o valor não for resgatado em um ano. Se isto acontecer, o contribuinte pode solicitar a restituição não resgatada através do Portal e-CAC, acessando o menu "Declarações e Demonstrativos" e selecionando "Meu Imposto de Renda".

