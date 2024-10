Real Madrid confirma lesão de Rodrygo, que está fora do clássico contra o Barça

O Real Madrid confirmou nesta quinta-feira (24) a lesão de seu atacante brasileiro Rodrygo, que teve que ser substituído na terça-feira na Liga dos Campeões após sentir um desconforto e ficará de fora do 'El Clásico' de sábado da LaLiga contra o Barcelona.

"Após os exames realizados hoje no nosso jogador Rodrygo Goes pelos serviços médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral direito. Evolução pendente", informou o clube num comunicado.

Titular na terça-feira pela Liga dos Campeões diante do Borussia Dortmund (5-2), o brasileiro foi fundamental na reação, evitando que uma bola passasse da linha de fundo para ajudar Lucas Vázquez (3-2) no gol da virada depois de começar perdendo por 2 a 0.

Após esse lance, o brasileiro colocou a mão na coxa direita e foi substituído.

O treinador italiano Carlo Ancelotti já falou na terça-feira sobre uma "lesão muscular", mas os exames realizados confirmam agora uma recuperação de cerca de três semanas, segundo estimativas da mídia espanhola.

Outro que também se machucou na partida contra o Borussia Dortmund foi o goleiro belga Thibaut Courtois. Ele sofreu "uma lesão no adutor da perna esquerda", segundo informou o Real Madrid na quarta-feira.

Courtois, que já havia desfalcado a equipe no início de outubro devido a outra lesão, deverá ser substituído pelo ucraniano Andriy Lunin, seu habitual reserva.

Estes dois desfalques importantes enfraquecem o Real Madrid antes de enfrentar o Barcelona, no sábado, no Santiago Bernabéu, o grande clássico do futebol espanhol.

O Barça é o atual líder da LaLiga com 27 pontos, três pontos a mais que o Real Madrid, 2º com 24.

