Qualquer desvio da meta da inflação será custoso para zona do euro, diz Philip Lane, do BCE

O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, comentou nesta quinta-feira, 24, que "qualquer desvio da meta da inflação será custoso para a zona do euro", ao ser questionado durante evento institucional promovido em parceria com o Federal Reserve (Fed) de Cleveland.

Lane evitou comentar sobre o que espera nos próximos passos de política monetária do BC europeu, ponderando que quaisquer ações terão algum peso sobre a economia do bloco. Na visão dele, a questão é decidir qual será o custo sobre "quão rápido" os dirigentes decidirão reduzir o nível restritivo dos juros. "É uma escolha se queremos nos importar mais com o índice cheio da inflação ou com as pressões subjacentes", pontuou.

O economista-chefe do BCE referia-se ao recente retorno do índice cheio da inflação ao consumidor (CPI, em inglês) da zona do euro à faixa próxima da meta de 2%, embora com núcleo - que exclui itens voláteis como alimentos e energia - ainda elevado.

Ao ser questionado, Lane também afirmou que não é possível definir um nível exato do avanço salarial adequado e consistente com o processo de desinflação, destacando que é necessário monitorar os dados.