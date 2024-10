Produção de cobre e diamantes da Anglo American cai no 3º tri, meta para 2024 é mantida

LONDRES (Reuters) - A mineradora global Anglo American registrou na quinta-feira quedas de dois dígitos em sua produção de cobre e diamantes no terceiro trimestre, mas manteve sua meta de 2024 para as commodities.

A Anglo disse que sua produção de cobre caiu 13% no trimestre de julho a setembro, enquanto a produção de diamantes brutos diminuiu 25% em cortes devido à baixa demanda prolongada.

Sua unidade de diamantes De Beers está explorando opções para mais cortes de produção no futuro, disse a Anglo.

Nos primeiros nove meses de 2024, a produção de cobre caiu 4%, para 575.000 toneladas, e a produção de diamantes recuou 21%, para 18,9 milhões de quilates.

A Anglo ainda espera produzir de 730.000 a 790.000 toneladas de cobre e de 23 a 26 milhões de quilates de diamantes brutos este ano, mesmo que avalie cortes adicionais de produção no futuro.

A gigante da mineração está reestruturando seus negócios para se concentrar principalmente no cobre, metal de transição de energia, depois de se defender de uma oferta de aquisição de 49 bilhões de dólares da rival BHP Group em maio.

O cobre representará 60% dos negócios da Anglo depois que ela vender seus ativos australianos de carvão siderúrgico e minas de níquel no Brasil, bem como alienar a De Beers e sua empresa de platina Amplats na África do Sul.

Além de seus ativos de cobre no Chile, a Anglo também manterá as minas de minério de ferro na África do Sul e no Brasil, bem como o projeto de fertilizantes Woodsmith no Reino Unido, que agora foi desacelerado.

A Anglo informou que a produção de carvão siderúrgico caiu 6% no terceiro trimestre, após o fechamento da mina Grosvenor, em Queensland, devido a um incêndio subterrâneo.

A mineradora listada em Londres, a terceira maior exportadora de carvão metalúrgico do mundo, reduziu sua meta de produção anual para 14-15,5 milhões de toneladas, em comparação com uma previsão anterior de 15-17 milhões.

A Anglo disse que a rodada final de licitantes para os ativos de carvão estava pronta e que esperava anunciar o acordo de venda dentro de alguns meses.

(Reportagem de Clara Denina e Felix Njini)