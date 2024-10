Comédia romântica 'Procura-se um Namorado' vale a leitura: 'dei gargalhada'

Se você gostou de 'Vermelho, Branco e Sangue Azul', prepare-se: pode ser que 'Procura-se um Namorado', de Alexis Hall, entre para a lista de seus preferidos. Ele não é tão fofo e romântico quanto a obra da autora americana, já que carrega o humor ácido britânico—mas ainda vale a leitura.

Fui surpreendida com a trama. Achei que ia me deparar com uma história no formato de comédia romântica tradicional, mas, na verdade, a construção de Hall mistura um pouco de 'O Diário de Bridget Jones' com 'Fleabag'.

Sobre o que é a história?

Imagine viver sua vida toda sendo comparado com o sucesso de seus pais—é isso que acontece com Luc, que é filho de músicos que faziam muito sucesso na década de 1980. Mesmo que não queira, os tabloides ingleses vivem atrás dele, em busca de um novo escândalo.

'Procura-se um Namorado', de Alexis Hall, Imagem: Rafaela Polo/UOL

Por ser gay, ele ainda enfrenta o agravante da homofobia. E se vê em uma encruzilhada: ou limpa a imagem 'de cara festeiro que é um desastre' ou perde o emprego. A ideia é que ele entre em um relacionamento estável para mostrar como tudo em sua vida é equilibrado.

Sua melhor amiga tem um outro melhor amigo - confuso, eu sei. Oliver pode ser a solução para todos esses problemas. Para apaziguar a imprensa e o chefe, ele propõe que aconteça um namoro de mentira entre os dois. Oliver precisa que a família pare de incomodá-lo com essa história de encontrar alguém. Então é a proposta perfeita.

O que eu achei

Não é meu livro preferido, mas eu explico o motivo: acho que não sou a pessoa ideal para entender o humor mais ácido de Alexis Hall. A história é boa, eu amei a personalidade de Oliver, mas me vi, em todas as páginas, querendo dar um chacoalhão em Luc.

A dinâmica e as briguinhas entre eles é muito divertido de ler. Dei altas gargalhadas em como suas personalidades opostas lidam com os problemas - e as soluções que eles encontram quando um ou outro precisam ceder.

E, claro, esse livro é um romance. Todo mundo que ama o gênero sabe o que namoros de mentira se tornam no final, né?

