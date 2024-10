Petróleo cai com possíveis novas negociações de cessar-fogo no Oriente Médio

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram cerca de 1% em negociações voláteis nesta quinta-feira, devido a relatos de que os Estados Unidos e Israel tentarão reiniciar negociações sobre um possível cessar-fogo em Gaza.

Os futuros do petróleo Brent fecharam em queda de 0,58 dólar, ou 0,8%, a 74,38 dólares o barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos caiu 0,58 dólar, ou 0,8%, a 70,19 dólares.

No início da sessão, ambos os índices de referência foram negociados acima de 1 dólar o barril devido a preocupações de que o conflito em andamento no Oriente Médio poderia resultar em interrupções no fornecimento de petróleo e à incerteza antes da eleição presidencial dos EUA em 5 de novembro.

"(O) complexo energético continua a ziguezaguear à medida que o prêmio de risco do Oriente Médio se expande e se contrai quase diariamente", disseram analistas da empresa de consultoria energética Ritterbusch and Associates em nota.

Depois que o Irã disparou mísseis contra Israel em 1º de outubro, o petróleo Brent subiu cerca de 8% durante a semana encerrada em 4 de outubro devido a preocupações de que Israel poderia atacar a infraestrutura de petróleo do Irã. Posteriormente ele caiu cerca de 8% na semana encerrada em 18 de outubro devido a relatos de que Israel não atingiria a infraestrutura de energia, aliviando os temores de interrupções no fornecimento.

O Irã é membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e produziu cerca de 4 milhões de barris de petróleo por dia (bpd) em 2023, segundo dados da Administração de Informação de Energia dos EUA.

