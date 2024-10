Petrobras investirá R$60 mi em nova fase de testes e medições de ventos no mar

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras investirá 60 milhões de reais em uma nova fase de testes e medições de ventos no mar, que visam a avaliação de viabilidade técnica de futuras instalações de energia eólica offshore (marítima) no Brasil, afirmou a companhia em comunicado nesta quinta-feira.

A petroleira informou que lançará novas unidades da boia Bravo para coleta, monitoramento e avaliação de recursos eólicos offshore (marítimos).

Uma primeira das cinco novas unidades que serão lançadas começa a operar em dezembro e as demais até o fim de 2025.

A iniciativa, segundo a Petrobras, dá continuidade ao projeto iniciado com a unidade pioneira da Bravo, que acaba de completar um ano de operações ininterruptas de medições eólicas no mar de Areia Branca, no litoral do Rio Grande do Norte, disse a empresa.

(Por Marta Nogueira)