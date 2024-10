Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA têm queda inesperada

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu inesperadamente na semana passada, mas mais pessoas estavam recebendo benefícios em meados de outubro, o que aumenta o risco de um aumento na taxa de desemprego neste mês.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 15.000, para 227.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 19 de outubro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Um declínio nos pedidos de auxílio-desemprego em decorrência do furacão Helene mais do que compensou a onda de pedidos do furacão Milton.

Economistas consultados pela Reuters previam 242.000 pedidos para a última semana. O Helene e o Milton estão dificultando a obtenção de um cenário claro sobre o mercado de trabalho.

O relatório "Livro Bege" do Federal Reserve na quarta-feira descreveu o emprego como tendo "aumentado ligeiramente" no início de outubro, "com mais da metade dos distritos relatando um crescimento leve ou modesto e os distritos restantes relatando pouca ou nenhuma mudança".

A greve de mais de um mês de cerca de 33.000 funcionários da Boeing, que afetou o emprego na cadeia de oferta da fabricante de aviões, bem como sua força de trabalho não grevista, também obscureceu o quadro do mercado de trabalho.

O número de pessoas que recebem benefícios após uma semana inicial de ajuda, um indicador de contratação, aumentou em 28.000, para 1,897 milhão em dado ajustado sazonalmente, durante a semana que terminou em 12 de outubro, segundo o relatório de pedidos de auxílio-desemprego.

Os chamados pedidos contínuos cobriram o período durante o qual o governo pesquisou as famílias para obter a taxa de desemprego de outubro. A taxa de desemprego caiu para 4,1% em setembro, de 4,2% em agosto. Seu aumento de 3,4% em abril de 2023 para 4,3% em julho deste ano foi o gatilho para o corte excepcionalmente grande de 50 pontos-base na taxa de juros pelo banco central dos EUA no mês passado.

(Reportagem de Lucia Mutikani)