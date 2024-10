Parlamento russo vota para ratificar tratado de parceria com Coreia do Norte

MOSCOU (Reuters) - A câmara baixa do Parlamento da Rússia, a Duma, votou nesta quinta-feira para ratificar um tratado de parceria entre a Rússia e a Coreia do Norte.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, assinaram o pacto de defesa mútua durante a visita de Putin a Pyongyang em junho. A Rússia e a Coreia do Norte aprofundaram a cooperação desde o início da guerra na Ucrânia, com a Coreia do Sul e a Ucrânia afirmando que as tropas norte-coreanas estão se preparando para apoiar a Rússia.

(Reportagem de Felix Light)